Zabel, Greipel und eigene Dämonen: Cavendishs Schlüsselerfolge

Mark Cavendish hat mit seinem 35. Etappensieg Tour-de-France-Geschichte geschrieben. Sein erster Erfolg liegt bereits 16 Jahre zurück. Der SID blickt auf fünf Schlüsselmomente seiner Karriere zurück.

ERSTER TOUR-ETAPPENSIEG

Es ist der 9. Juli 2008, als Mark Cavendish einen Generationenwechsel einläutet. Zum zweiten Mal nimmt er an der Großen Schleife teil - und nach der enttäuschenden Premiere schlägt nun seine Stunde. In Chateauroux kommt es zum Massensprint. Cavendish, der Emporkömmling von der Isle of Man, geht in die Vollen und jubelt. Hinter ihm senken der Spanier Oscar Freire und Erik Zabel enttäuscht den Kopf. Zabel, nach Jahren beim Team Telekom nun für das Team Milram aktiv, soll nie wieder eine Tour-Etappe gewinnen. Cavendish siegt bei der Tour 2008 noch drei weitere Male.

JUBEL IN PARIS

Bei der Tour de France 2009 setzt Cavendish noch einen drauf. Sechs Etappensiege machen ihn zum neuen Sprinterkönig. Die Krönung erfolgt in Paris. Cavendish gewinnt auf den Champs Elysees, es ist der prestigereichste Sprint im Radsport. Sein australischer Teamkollege Mark Renshaw, der ihn über weite Teile der Karriere als Anfahrer begleiten wird und heute Assistentz-Sportdirektor bei Cavendishs Astana-Team ist, wird Zweiter - ein Traumszenario für Cavendish und das Team Columbia-HTC.

CAVENDISH IN GRÜN

Zwei Jahre später gewinnt Cavendish zum zweiten Mal in Paris. Dieses Mal erfüllt er sich einen Kindheitstraum: Er gewinnt die Punktwertung, steht im Grünen Trikot auf dem Podium. Andre Greipel, mit dem Cavendish seit gemeinsamen T-Mobile/Columbia-Zeiten eine herzhafte Rivalität pflegt, wird Dritter. Wenige Monate später muss sich der Rostocker wieder als Dritter geschlagen geben, als Cavendish in Kopenhagen das WM-Straßenrennen gewinnt.

COMEBACK

Sieg Nummer 31 bei der Tour 2021 ist für Cavendish ein emotionaler. Er kommt aus einem tiefen Tal, eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus und Depressionen drohten der Karriere ein vorzeitiges Ende zu setzen. Sein letzter Tour-Erfolg liegt fünf Jahre zurück, als sich Cavendish in Fougeres eindrucksvoll zurückmeldet. Drei weitere Etappensiege holt Cavendish in diesem Jahr, er egalisiert der Rekord von Eddy Merckx.

DIE REKORDFAHRT

2023 beendete ein Sturz seine Tour und die Rekordjagd, am vergangenen Mittwoch ist es dann soweit: Cavendish dominiert den Massensprint der 111. Tour de France in Saint-Vulbas und löst mit seinem 35. Tageserfolg den legendären Merckx als alleinigen Rekordetappensieger ab. In seiner Karriere ist es der insgesamt 164. Erfolg. Nur Merckx (276) hat mehr.