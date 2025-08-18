Denz und Koch im Red-Bull-Aufgebot zur Vuelta - Hindley Kapitän

Das deutsche Radsport-Topteam Red Bull-Bora-hansgrohe schickt zwei deutsche Fahrer in die 80. Vuelta in Spanien. Im am Montag veröffentlichten Aufgebot für die letzte große Landesrundfahrt des Jahres steht neben Nico Denz auch Jonas Koch.

Angeführt wird das Team vom Australier Jai Hindley, 2022 Gewinner des Giro d'Italia. Komplettiert wird das Aufgebot von Giulio Pellizzari, Giovanni Aleotti, Finn Fisher-Black, Matteo Sobrero und Tim van Dijke.

Kapitän Hindley soll in der Gesamtwertung ein gutes Ergebnis einfahren, zudem will das Team auch "aggressiv" fahren und über die drei Wochen hinweg nach Etappensiegen jagen.

"Mit Jai Hindley haben wir unseren Leader für die Gesamtwertung in einem sehr ausgewogenen Team. Wir wollen konkurrenzfähig sein, das Rennen aktiv mitgestalten, aggressiv fahren und Jai unterstützen, aber ebenso werden wir auch auf Etappensiege gehen", sagte Sportdirektor Patxi Vila: "Das ist für uns ein zentrales Ziel."