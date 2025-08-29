Erst Einbruch, dann Sieg: Ayuso feiert Vuelta-Comeback

Nur einem Tag nach seinem schweren Einbruch hat der spanische Radprofi Juan Ayuso bei der 80. Vuelta a España die Bergankunft in Cerler gewonnen. Der einstige Mitfavorit aus dem UAE Team Emirates-XRG setzte sich auf der achten Etappe nach 188 km im Skiresort Cerler als Ausreißer mit 1:15 Minuten Vorsprung auf den Italiener Marco Frigo (Israel-Premier Tech) durch.

Ayuso hatte am Donnerstag bei der Gipfelankunft in Pal/Andorra fast zwölf Minuten auf Tagessieger und Teamkollege Jay Vine (Australien) sowie mehr als sieben Minuten auf die Spitzenanwärter auf den Gesamtsieg um den Dänen Jonas Vingegaard verloren. Davon machte er nun rund zweieinhalb Minuten wieder wett.

Das Rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Norweger Torstein Traeen (Bahrain-Victorious) erfolgreich. Traeen kam an der Seite von Vingegaard und der weiteren verbliebenen Favoriten mit 2:35 Minuten Rückstand ins Ziel. Traeen liegt im Gesamtklassement 2:33 Minuten vor dem zweimaligen Tour-Sieger Vingegaard.

Die Topleute hatten Ayuso und Vine angesichts ihres deutlichen Rückstands am Freitag in einer starken Ausreißergruppe ziehen lassen. Am Schlussanstieg löste sich Ayuso dann.

Am Samstag steht auf dem achten Teilstück der sehr berglastigen Spanien-Rundfahrt zwischen Monzón und Saragossa eine der seltenen Sprintetappen an. Die nächste Bergankunft folgt am Sonntag.