Netanjahu lobt Team Israel-Premier Tech

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat das bei der Vuelta von zahlreichen Protesten betroffene Radsportteam Israel-Premier Tech für dessen Widerstandsfähigkeit gelobt und als inspirierend bezeichnet. "Tolle Leistung von Sylvan (Adams, d. Red.) und dem israelischen Radsportteam, dass ihr Hass und Einschüchterung nicht nachgegeben habt. Ihr macht Israel stolz!", schrieb Netanjahu bei X.

Bei der laufenden Spanien-Rundfahrt hatten pro-palästinensische Demonstranten wiederholt für Störungen gesorgt. Am Mittwoch führte ein solcher Protest gar zum unplanmäßigen Ende der elften Etappe. Weil sich im Zielbereich in Bilbao viele Menschen mit teils riesigen Palästina-Flaggen an den Barrieren versammelt hatten und auf die Strecke drängten, sahen die Organisatoren die Sicherheit der Fahrer nicht gewährleistet. Auch am Freitag kam es zu Protesten.

Das Team Israel-Premier Tech hatte betont, die Vuelta trotzdem fortzusetzen. "Jedes andere Handeln würde einen gefährlichen Präzedenzfall im Radsport schaffen, nicht nur für Israel-Premier Tech, sondern für alle Teams", hieß es in einem Statement, das nach dem Abbruch der elften Etappe veröffentlicht wurde.