Roglic bleibt erster O'Conner-Verfolger - Berrade gewinnt

Anzeige

Der slowenische Radstar Primoz Roglic hat sich bei der Vuelta erneut nicht am Gesamtführenden Ben O'Connor (Australien) vom Team Decathlon AG2R La Mondiale vorbeischieben können. Der Kapitän des deutschen Teams Red Bull-Bora-hansgrohe kam beim Sieg von Lokalmatador Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) nach 179,3 km durchs Baskenland und zwei schweren Anstiegen in Maeztu zeitgleich mit dem Gesamtführenden auf Rang 31 ins Ziel und bleibt damit fünf Sekunden hinter O'Connor.

Berrade hatte bereits 6:40 Minuten früher die Ziellinie überquert. Der 26-Jährige sicherte sich als Solist nahe seiner Heimatstadt Pamplona damit den ersten Etappensieg seiner Profikarriere. Hinter ihm sprinteten der Schweizer Mauro Schmid vom Team Jayco AlUla und Berrades Teamkollege Pau Miquel (Spanien) aus einer neunköpfigen Verfolgergruppe auf die Plätze zwei und drei.

Wie bei den beiden Topplatzierten gab es auch auf den Plätzen drei und vier der Gesamtwertung am Donnerstag keine Bewegung. Mikel Landa (Spanien/Soudal Quick-Step), der als Fünfter der Gesamtwertung in Vitoria-Gasteiz in die 18. Etappe gestartet war, verlor hingegen rund drei Minuten auf das Führungsduo und damit den Anschluss an die Podiumsplätze.

Am Freitag bietet sich Roglic auf der Strecke von Logrono nach Alto de Moncalvillo mit einem Schlussanstieg der ersten Kategorie die nächste Gelegenheit, an O'Connor vorbeizuziehen. Am Samstag wartet dann die Königsetappe von Villarcayo nach Picon Blanco auf das Feld. Mit einem Zeitfahren durch Spaniens Hauptstadt Madrid wird die Vuelta am Sonntag beschlossen.