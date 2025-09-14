Vingegaard enttäuscht: "Moment der Ewigkeit genommen"

Sieger Jonas Vingegaard hat mit großer Enttäuschung auf den Abbruch der 80. Spanien-Rundfahrt reagiert. "Es ist schade, dass uns ein solcher Moment der Ewigkeit genommen wurde", sagte der dänische Radstar: "Ich hatte mich darauf gefreut, diesen Gesamtsieg mit meinem Team und den Fans zu feiern. Jeder hat das Recht zu protestieren, aber nicht auf eine Weise, die unser Rennen beeinflusst oder gefährdet."

Proteste pro-palästinensischer Demonstranten hatten am Sonntag für einen Abbruch der Vuelta a España gesorgt. Die Schlussetappe wurde rund 56 Kilometer vor dem Ziel vorzeitig beendet, einen Tagessieger gab es nicht. Vingegaard wurde als Gesamtführender zum Sieger erklärt, die Zeremonie fiel allerdings aus.

"Ich bin sehr stolz auf diesen Gesamtsieg, meine erste Vuelta und die dritte Grand Tour meiner Karriere", sagte der 28-jährige Vingegaard vom Team Visma-Lease a bike, der zuvor die Tour de France zweimal gewinnen konnte: "Es waren drei harte Wochen. In der ersten Woche fühlte ich mich sehr stark und konnte zweimal gewinnen. Danach hatte ich eine schwierigere Phase, aber zum Glück kam ich am letzten Wochenende wieder zurück."