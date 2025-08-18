Vingegaard mit Siegambitionen und starkem Support zur Vuelta

Der dänische Radsport-Star Jonas Vingegaard peilt den Gesamtsieg bei der kommenden Vuelta in Spanien (23. August bis 14. September) an und bekommt von seinem Team Visma-Lease a Bike starke Helfer an die Seite gestellt. Vingegaard stehen in Ex-Sieger Sepp Kuss, Matteo Jorgenson und Victor Campenaerts drei Fahrer zur Verfügung, die ihn bereits auf dem Weg zum zweiten Platz bei der Tour de France im Juli begleitet hatten. Komplettiert wird das Team von Wilco Kelderman, Ben Tulett, Dylan van Baarle und Axel Zingle.

"Ich freue mich auf die Vuelta. Ich bin hier, um den Gesamtsieg zu holen", sagte Vingegaard, der sein erstes Rennen seit der Frankreich-Rundfahrt bestreitet: "Nach der Tour habe ich mich etwas ausgeruht und dann mit den Vorbereitungen für dieses nächste große Ziel meiner Saison begonnen." Die Vuelta habe für ihn eine besondere Bedeutung: "Hier bin ich 2020 meine erste Grand Tour gefahren, die wir mit Primoz Roglic gewonnen haben."

Sportdirektor Grischa Niermann verdeutlichte die Ambitionen: "Der Gesamtsieg ist unser großes Ziel, da muss man nicht lange drum herumreden. Jonas ist unser Kapitän und unsere größte Chance auf den Gesamtsieg."

Der zweimalige Tour-Champion Vingegaard startet beim Auftakt in Turin als großer Favorit in die 80. Spanien-Rundfahrt. Tour-Champion Tadej Pogacar verzichtet auf einen Start.