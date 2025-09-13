Vingegaard vor Vuelta-Triumph

Der dänische Radstar Jonas Vingegaard ist seinem ersten Triumph bei der Spanien-Rundfahrt ganz nah. Der 28-Jährige vom Team Visma-Lease a bike triumphierte auf der vorletzten Etappe der 80. Vuelta und verteidigte das Rote Trikot des Gesamtführenden vor seinem Verfolger Joao Almeida (UAE Emirates-XRG). Erneut störten propalästinensische Demonstranten das Rennen, das jedoch nicht unterbrochen werden musste.

Auf dem 20. Teilstück von Robledo de Chavela zum Bola del Mundo über 164,8 Kilometer und den Navacerrada-Pass hatte Vingegaard einen Kilometer vor der letzten Bergankunft auf einer steilen Rampe entscheidend attackiert. Nach über 4000 Höhenmetern holte der Däne, der vor der Etappe 44 Sekunden Vorsprung auf Verfolger Almeida hatte, seinen dritten Etappensieg bei der diesjährigen Vuelta.

"Auf dem Bola del Mundo zu gewinnen, ist etwas ganz Besonderes", sagte Vingegaard. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger dankte seinem Team, es sei "unglaublich, wie sie mich die ganze Zeit unterstützt haben".

Almeida kam als Fünfter mit 22 Sekunden Rückstand ins Ziel, bleibt im Gesamtklassement mit nun über einer Minute Rückstand auf Vingegaard Zweiter. Den dritten Platz belegt der Brite Tom Pidcock (Q36.5), der bisher noch nie auf dem Podium bei einer Grand Tour gestanden hat. Auf der letzten Etappe wird es, wenn keine Unfälle passieren, kaum noch zu Veränderungen kommen. "Normalerweise gibt es morgen keine Änderungen", sagte Vingegaard im Zielbereich: "Hoffentlich bleibt das so."

20 Kilometer vor dem Ziel nördlich von Madrid setzten sich am Samstag Demonstranten auf die Straße, um dem Peloton den Weg zu versperren. Die Fahrer jedoch umfuhren die Aktivisten, die schon mehrfach während der Rundfahrt die Etappen durch Proteste gegen das Team Israel-Premier Tech gestört hatten.

Am Sonntag steigt die finale, größtenteils flache Etappe von Alapardo nach Madrid. Die Organisatoren der Vuelta haben, offenkundig aufgrund von Sicherheitserwägungen wegen der propalästinensischen Proteste, die Etappe von 111,6 auf 103,6 Kilometer verkürzt. 1100 Polizisten werden im Einsatz sein.