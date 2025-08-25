Vuelta: Gaudu spurtet zum Sieg – Vingegaard weiter in Rot

David Gaudu hat sich nach einem starken Schlussspurt den Sieg bei der dritten Etappe der Vuelta gesichert. Der Franzose vom Team Groupama-FDJ hatte nach 134,6 km die meisten Kraftreserven und setzte sich vor den beiden Dänen Mads Pedersen (Lidl Trek) und Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) durch. Topfavorit Vingegaard behielt das Rote Trikot des Gesamtführenden, das er tags zuvor übernommen hatte.

Am Montag lag das Feld bis kurz vor dem Ziel eng beisammen, erst beim Schlussanstieg nach Ceres bildeten sich Lücken. Pedersen schien zunächst auf Siegkurs zu sein, doch Gaudu fing den Dänen noch ab. Vingegaard rollte dicht hinter den beiden über die Ziellinie.

"Dieser Sieg für das Team und mich – das ist der beste Start bei der Vuelta überhaupt", sagte Gaudu, für den es der dritte Etappensieg bei einer Vuelta war: "Ich bin einfach drangeblieben an Pedersen, habe es in der letzten Kurve versucht – und bin vorbeigekommen."

Die vierte Etappe der Spanien-Rundfahrt führt von Italien nach Frankreich, es geht über 206,7 km von Susa nach Voiron. Es ist die längste Etappe der diesjährigen Vuelta.

Spanien erreicht das Peloton erst am Mittwoch, wenn in Figueres ein 24,1 km langes Mannschaftszeitfahren auf dem Programm steht. Die Vuelta hat der zweimalige Tour-de-France-Sieger Vingegaard noch nicht gewonnen. Sein bestes Ergebnis ist der zweite Gesamtplatz 2023.