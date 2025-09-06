Vuelta: Soler triumphiert – Vingegaard weiter in Rot

Marc Soler hat die 14. Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der Katalane vom UAE Team Emirates-XRG setzte sich am Samstag auf der Bergetappe über 135,9 Kilometer von Avilés zum Alto de La Farrapona auf 1711 m Höhe als Solist durch. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Top-Favorit Jonas Vingegaard (Dänemark/Visma-Lease a Bike) und João Almeida (Portugal/UAE Team Emirates-XRG), die zeitgleich mit einem Rückstand von 39 Sekunden ins Ziel kamen.

"Ich bin sehr glücklich, ehrlich gesagt habe ich das nicht erwartet. Ich hatte nicht vor, mich abzusetzen, ich wollte vor allem für Joao arbeiten, aber die Umstände des Rennens haben mir in die Hände gespielt", sagte Soler im spanischen Fernsehen. Solers UAE-Team gewann bisher sieben der 14 Etappen, davon die letzten vier Etappen. "Es ist unglaublich... Ich kann es nicht erklären, wir haben 50 Prozent der Etappen der Vuelta gewonnen, das ist fantastisch", sagte Soler.

Der Vuelta-Gesamtführende Vingegaard verteidigte damit sein Rotes Trikot mit 48 Sekunden Vorsprung auf Almeida. Der zweitplatzierte Almeida hatte am Freitag die Bergankunft am berüchtigten Angliru gewonnen, den Rückstand auf Vingegaard aber nur um vier Bonussekunden verkürzt. "Wir hatten nichts zu verlieren, wir haben versucht, den Sieg zu holen", sagte Almeida. Vingegaard sei "super stark".

Am Sonntag dürfte sich im Kampf um das Rote Trikot des Spitzenreiters nicht viel tun. Auf 167,8 km zwischen A Veiga und Monforte de Lemos in Galicien geht es durch hügeliges Terrain mit zwei frühen Bergwertungen, Angriffe der Favoriten sind nicht zu erwarten. Die Vuelta endet am 14. September traditionell in Madrid.

Die Etappe wurde von neuen Protesten gegen das Team Israel-Premier Tech begleitet. Die Mannschaft fährt ab sofort aus Sicherheitsgründen ohne den "Israel"-Schriftzug auf den Trikots. Bereits in der Vorwoche war eine Etappe nach Aktionen von Demonstranten neutralisiert worden.