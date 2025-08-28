Vuelta: Traeen in Rot - Vine gewinnt sechste Etappe

Der dänische Rad-Star Jonas Vingegaard hat bei der Vuelta in Spanien die Gesamtführung abgegeben. Der zweimalige Tour-Sieger erreichte das Ziel der 169,3 km langen sechsten Etappe in Pal/Andorra am Donnerstag an der Seite der Top-Favoriten und verlor das Rote Trikot an den Norweger Torstein Traeen.

Der 30-Jährige vom Team Bahrain-Victorious wurde Etappenzweiter hinter dem siegreichen Australier Jay Vine und schob sich an die Spitze der Gesamtwertung. Der 29-jährige Vine war wie Traeen Teil einer Fluchtgruppe und feierte letztlich als Solist seinen insgesamt dritten Vuelta-Tageserfolg.

Die Freude bei Vines Team UAE Emirates-XRG war dennoch getrübt: Der spanische Co-Kapitän Juan Ayuso verlor am Schlussanstieg weit vor dem Ziel den Anschluss und muss seine Hoffnungen auf ein Top-Ergebnis im Gesamtklassement früh begraben.

Auch auf der siebten Etappe wird geklettert. Der 188 km lange Tagesabschnitt führt von Andorra la Vella zur Bergankunft im Skiresort Cerler, es stehen mehr als 4200 Höhenmeter an. Vingegaard als Fünfter der Gesamtwertung (+2:33 Minuten) kann sich das Rote Trikot bereits am Freitag zurückholen.