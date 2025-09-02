Vuelta: Vingegaard wieder Gesamtführender

Der dänische Radsportstar Jonas Vingegaard hat bei der 80. Vuelta erneut das Rote Trikot übernommen. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger vom Team Visma-Lease a bike erreichte bei der Bergankunft der zehnten Etappe in El Ferial Larra Belagua mit der Gruppe der Favoriten das Ziel, der vorherige Gesamtführende Torstein Traeen (Bahrain-Victorious) musste am Schlussanstieg abreißen lassen. Den Tagessieg sicherte sich Jay Vine, es ist sein dritter.

Der Australier von Tadej Pogacars Rennstall UAE Emirates-XRG setzte sich nach 175,3 Kilometern als Solist durch. Der Spanier Pablo Castrillo (Movistar) folgte 35 Sekunden dahinter, sein Landsmann und Teamkollege Javier Romo (+1:04 Minuten) fuhr auf Rang drei. Vine hatte bereits das sechste Teilstück gewonnen wie auch mit seiner Mannschaft das Teamzeitfahren zuvor. Er trägt zudem das Bergtrikot.

Im Gesamtklassement liegt Vingegaard, der das Rote Trikot bereits drei Tage getragen hatte, 26 Sekunden vor dem Norweger Traeen. Sein ärgster Konkurrent Joao Almeida vom UAE-Team hat 38 Sekunden Rückstand. Der Portugiese hatte am 9,4 Kilometer langen und durchschnittlich 6,1 Prozent steilen Schlussanstieg in den Pyrenäen nahe der französischen Grenze vergeblich attackiert. Der zweimalige Etappensieger Vingegaard und Almeida kamen letztlich 1:05 Minuten hinter Vine ins Ziel, Traeen 2:08 Minuten.

Am Mittwoch wartet eine hügelige Etappe mit Start und Ziel in Bilbao auf das Peloton. Insgesamt stehen 157,4 Kilometer und sieben gewertete Anstiege auf dem Programm, allerdings keine der ersten beiden Kategorien. Die Spanien-Rundfahrt endet am 14. September traditionell in Madrid.