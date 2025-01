Zwar gingen die Rumänen favorisiert in die Partie, jedoch fiel die Niederlage nach einer eigentlich guten Anfangsphase dann doch ein wenig zu hoch aus. Eine frustrierende zweite Halbzeit sorgte für ein klares 48:10 für Rumänien .

Deutschland gerät beim ersten Spiel der Rugby Europe Championship unter die Räder. Nach einem eigentlich starken Auftakt, spielen die Rumänen in Durchgang zwei ihre athletische Überlegenheit gnadenlos aus und fügten den Deutschen eine 10:48 Auftaktpleite zu.

Deutschland kann Rumänien nur eine Halbzeit lang Paroli bieten

Deutschland agierte zu Beginn disziplinierter als die Rumänen, die relativ viele Straftritte verursachten und ging auf diese Weise mit 3:0 in Führung, ehe es kurz danach zum Ausgleich kam.

Das deutsche Team hatte Probleme mit den körperlich starken Rumänen, verteidigte jedoch ihr Malfeld mit Herz und markierte in der 25. Minuten den ersten Versuch durch Erik Marks und die darauf folgende Erhöhung zum zwischenzeitlichen 10:3. Die Rumänen schlugen jedoch zurück und gingen in der 35. Minuten nach einem Straftritt erstmals mit 13:10 in Führung.