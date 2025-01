Rugby-EM 2025 - Deutsche Hünen auf WM-Mission: "Es ist möglich"

Nie war die Chance größer, nie das historische Ticket so nah: Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft fiebert mit großer Vorfreude der Europameisterschaft entgegen, die gleichzeitig die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in zwei Jahren in Australien darstellt.

Die zwei besten Mannschaften der beiden Vierergruppen bei der Europameisterschaft fahren nach Down Under. Für Deutschland startet das Turnier am Freitag (ab 16:40 Uhr im Livestream auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de) in Bukarest gegen Rumänien.

Es folgen die Partien am 9. Februar in Portugal (ab 17:55 Uhr im Livestream auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de) und zum Abschluss am 16. Februar in Kassel gegen Belgien.

"Wir wissen auch, dass das für uns ein ganz dickes Brett zu bohren ist", sagte Bundestrainer Mark Kuhlmann, der seinem Team eine starke Vorbereitung bescheinigte: "Die Jungs arbeiten als Amateure in den regelmäßigen Trainings wirklich unglaublich."