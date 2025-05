7er-Rugby: Deutschland gelingt Aufstieg in die Weltserie

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft hat den anvisierten Aufstieg in die Weltserie geschafft. Das "Wolfpack" setzte sich im entscheidenden Spiel beim Relegationsturnier in Los Angeles gegen den früheren Weltserien-Sieger Samoa mit 31:0 (19:0) durch. In der Gruppenphase hatte das Team als Dritter den direkten Aufstieg zunächst noch verpasst.

Nach einem Sieg gegen Irland (15:0) und einer Niederlage gegen Uruguay (14:36) am ersten Turniertag verlor die deutsche Auswahl am Sonntagabend (MESZ) auch gegen Kanada trotz hoher Halbzeitführung nach Verlängerung mit 17:22 (22:22, 17:5), musste als Dritter der Gruppe B in der K.o.-Phase gegen Samoa, Zweiter der Gruppe A, antreten - und kam zu einem ungefährdeten Sieg.

"Was für eine Performance, da haben die Jungs im richtigen Moment die beste Leistung über die vollen 14 Minuten rausgehauen", lobte Clemens von Grumbkow nach Abpfiff. Man sei "natürlich überglücklich, endlich unter den Top 12 der Welt angekommen zu sein. Das ist wichtig für uns als Team und Verband, weil uns das auch neue Möglichkeiten eröffnen kann. Auf jeden Fall sind wir wieder einen Schritt näher an unserem großen Ziel, den Olympischen Spielen."