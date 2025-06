7er-Rugby: "Wolfpack" beim ersten EM-Turnier auf Platz fünf

Das deutsche 7er-Rugby-Team hat beim ersten von zwei EM-Turnieren nach dem Viertelfinalaus Schadensbegrenzung betrieben und zumindest den fünften Platz erreicht. Auf das 5:14 gegen Frankreich in der Runde der besten acht ließ das "Wolfpack" am Sonntag in Makarska/Kroatien ein 21:0 gegen Georgien und ein 33:7 gegen Italien folgen.