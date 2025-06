7er-Rugby: "Wolfpack" verliert zum EM-Gruppenabschluss

Das deutsche 7er-Rugby-Team hat den Gruppensieg bei der Europameisterschaft in Kroatien verpasst. Beim ersten von zwei EM-Turnieren unterlag das "Wolfpack" im dritten Gruppenspiel in Makarska mit 12:21 gegen Portugal. Das Viertelfinale hatte das deutsche Team bereits zuvor erreicht, durch die Niederlage droht in der ersten K.o.-Runde nun ein stärkerer Gegner.

Ziel der Mannschaft des Trainerduos Trainerduos Clemens von Grumbkow und Pablo Feijó, das verletzungsbedingt unter anderem auf Kapitän Tim Lichtenberg verzichten muss, ist "eine EM-Medaille".

Mit einer Top-3-Platzierung in Kroatien will sich die deutsche Auswahl eine gute Ausgangslage für das zweite Turnier in Hamburg (27. bis 29. Juni) verschaffen, um dann "vor unseren eigenen Fans vielleicht sogar den EM-Titel angreifen zu können", so Grumbow. Anfang Mai hatte sein Team nach vielen vergeblichen Anläufen endlich den Aufstieg in die Weltserie geschafft.