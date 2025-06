7er-Rugby: "Wolfpack" will ohne Druck zum EM-Titel stürmen

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft startet ambitioniert, aber ohne großen Druck auf den Schultern in die Europameisterschaft. "Natürlich wollen wir wieder ganz oben angreifen und um den EM-Titel mitspielen", sagte Clemens von Grumbkow, der mit Pablo Feijó das Trainerduo bildet: "Eine Top-3-Platzierung in Makarska wäre eine super Ausgangslage, um dann in Hamburg vor unseren eigenen Fans vielleicht sogar den EM-Titel angreifen zu können."

Das erste von zwei EM-Turnieren von Freitag bis Sonntag in Kroatien geht das deutsche Team mit viel Selbstvertrauen an, schließlich hatte das "Wolfpack" Anfang Mai in Los Angeles nach vielen vergeblichen Anläufen endlich den Aufstieg in die Weltserie geschafft. Damit muss sich Deutschland bei den beiden EM-Events nicht mehr für den World Rugby Challenger qualifizieren und kann den Fokus vollständig auf den Kampf um den Titel legen.

Trotz starker Konkurrenz sei das Ziel "eine EM-Medaille", sagte von Grumbkow, der dabei aber verletzungsbedingt unter anderem auf Kapitän Tim Lichtenberg verzichten muss: "Aufgrund doch einiger Ausfälle wird jetzt der eine oder andere Spieler die Chance bekommen, sich auf diesem hohen Niveau zu zeigen. Für uns ist diese Situation auch die beste Möglichkeit, unseren Kader für die Zukunft auf eine breitere Basis zu stellen. Die Erfahrungen, die die Spieler bei dieser EM sammeln werden, sind extrem wertvoll."

Auch die deutschen Frauen sind bei den Turnieren in Kroatien und dann abschließend in Hamburg (27. bis 29. Juni) dabei. Im Gegensatz zu den Männern geht es hier aber noch um die Challenger-Qualifikation. "Die EM wird für uns wieder eine große Herausforderung, die wir aber mit einem guten Gefühl und großer Vorfreude angehen", sagte der neue Bundestrainer Curtis Bradford: "Die Qualifikation zum Challenger wäre natürlich auch fantastisch, aber letztlich auch die Folge davon, dass wir uns verbessern und beständig unsere beste Leistung abrufen können."