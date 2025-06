EM-Heimspiel in Hamburg: Dämpfer für das "Wolfpack"

Das EM-Heimspiel hat für die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft mit einem Dämpfer begonnen. Im ersten Gruppenspiel unterlag das "Wolfpack" am Freitag in Hamburg Tschechien 5:19, danach folgte ein 45:5-Kantersieg gegen Außenseiter Schweden. Auf dem Weg Richtung Viertelfinale wartet am Samstag der beim Turnier noch ungeschlagene Medaillenkandidat Spanien als letzter Vorrundengegner (13.28 Uhr/Sportdigital).

Beim zweiten und entscheidenden EM-Turnier wird zunächst in drei Vierergruppen gespielt, die acht besten Teams erreichen die K.o.-Phase. Bei der Vergabe des EM-Titels werden die Punkte für die Endplatzierungen von Hamburg und Makarska/Kroatien, wo das deutsche Team Mitte Juni Fünfter geworden war, addiert. Ausgegebenes Ziel für Hamburg ist ein Top-3-Rang.

Nicht besser lief es bei den Hamburg 7s im Stadion am Eidelstedter Steinwiesenweg für die Frauen. Der "Girl Gang", nur Achte in Makarska, gelang nach der klaren Auftaktpleite gegen Spanien (7:26) ein Sieg über Frankreich (17:15). Wie die Männer hat das Frauenteam vier von sechs möglichen Punkten geholt. Bei den Europameisterschaften im olympischen 7er Rugby geht es am Sonntag um die Medaillen.