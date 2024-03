"Knoten platzen": Rugby-Nationalmannschaft will ersten Sieg

Anzeige

Die deutsche Nationalmannschaft will bei der Rugby Europe Championship endlich den ersten Sieg feiern. "Bei uns muss einfach mal der Knoten platzen", sagte Bundestrainer Mark Kuhlmann vor dem Halbfinale in der Platzierungsrunde am Samstag in Belgien (19.00 Uhr/ProSieben MAXX): "Die Jungs arbeiten hart, bringen sich auf dem Platz in gute Positionen, aber wir müssen uns dafür einfach auch mit Punkten belohnen."

In der Vorrunde hatte Deutschland in drei Spielen drei Niederlagen kassiert. Bei den Duellen um die Ränge fünf bis acht geht es für die "Schwarzen Adler" bei dem zweigeteilten Turnier jetzt um den Klassenerhalt. Nach dem sechsten Platz im ersten Turnier sind die deutschen Aussichten darauf weiterhin nicht schlecht.

Neben einem eigenen Sieg in Waterloo würde auch eine Niederlage der Polen in den Niederlanden wenige Stunden zuvor bereits den Verbleib in der höchsten Division garantieren. Auf Schützenhilfe will sich Kuhlmann aber nicht verlassen: "Für uns ist das ganz klar das erste von zwei Endspielen."

Auch gegen die Belgier werde es "auf Kleinigkeiten, auf jedes einzelne Duell ankommen", sagte der Bundestrainer: "Wer am Samstag weniger Fehler macht, der geht wahrscheinlich als Sieger vom Platz."