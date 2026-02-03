- Anzeige -
- Anzeige -
Rugby im Livestream auf Joyn

Rugby-EM 2026 heute live im Joyn-Stream und im Free-TV - Deutschland vs. Niederlande

  • Aktualisiert: 15.03.2026
  • 10:33 Uhr
  • ran.de

Die Rugby-EM 2026 beginnt am 07. Februar. Wie präsentiert sich Deutschland? Wer trifft aufeinander? Wo werden die Spiele übertragen? ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Bei der Rugby-Europameisterschaft 2026 hatte Deutschland Hoffnungen auf den großen Coup!

Insgesamt kämpfen acht Mannschaften um den Titel. Deutschland traf in Gruppe B auf Belgien, Portugal und Rumänien.

Zwar hat das Turnier einen hohen sportlichen Stellenwert, trotzdem fehlen die besten Nationen des Kontinents. Frankreich, England, Irland, Schottland, Wales und Italien halten quasi zeitgleich zur EM das Six Nations ab.

ran hat die wichtigsten Informationen zum Turnier und zu den Übertragungen zusammengefasst.

- Anzeige -
- Anzeige -

Rugby-EM 2026 heute live: Wann findet das Turnier statt?

Das Turnier findet vom 7. Februar bis zum 15. März 2026 statt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Rugby-EM 2026 heute live: Welche Partien werden übertragen?

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live im Free-TV auf ProSieben MAXX übertragen. Alle anderen Partien können LIVE und KOSTENLOS im Livestream auf Joyn verfolgt werden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Rugby-EM 2026 heute live auf ProSieben MAXX und Joyn: Die nächsten Übertragungen

  • Samstag, 7. Februar 2026, 12:50 Uhr: Niederlande vs. Spanien (exklusiv im Livestream auf Joyn) - Ergebnis: 33:51
  • Samstag, 7. Februar 2026, 19:50 Uhr: Belgien vs. Portugal (exklusiv im Livestream auf Joyn) - Ergebnis: 17:47
  • Sonntag, 8. Februar 2026, 12:50 Uhr: Schweiz vs. Georgien (exklusiv im Livestream auf Joyn) - Ergebnis: 3:54
  • Sonntag, 8. Februar 2026, 15:40 Uhr: Deutschland vs. Rumänien - Ergebnis: 30:24
  • Samstag, 14. Februar 2026, 12:40 Uhr: Deutschland vs. Portugal - Ergebnis: 12:68
  • Samstag, 14. Februar 2026, 19:50 Uhr: Spanien vs. Schweiz (exklusiv im Livestream auf Joyn) - Ergebnis: 53:14
  • Sonntag, 15. Februar 2026, 12:50 Uhr: Niederlande vs. Georgien (exklusiv im Livestream auf Joyn) - Ergebnis: 12:61
  • Sonntag, 15. Februar 2026, 17:50 Uhr: Rumänien vs. Belgien (exklusiv im Livestream auf Joyn) - Ergebnis: 23:6
  • Samstag, 21. Februar 2026, 11:50 Uhr: Georgien vs. Spanien (exklusiv im Livestream auf Joyn) - Ergebnis: 42:30
  • Samstag, 21. Februar 2026, 19:50 Uhr: Belgien vs. Deutschland - Ergebnis: 18:3
  • Sonntag, 22. Februar 2026, 12:50 Uhr: Schweiz vs. Niederlande (exklusiv im Livestream auf Joyn) - Ergebnis: 29:23
  • Sonntag, 22. Februar 2026, 18:20 Uhr: Portugal vs. Rumänien (exklusiv im Livestream auf Joyn) - Ergebnis: 44:7
  • Samstag, 07. März 2026, 13:00 Uhr: Schweiz vs. Deutschland - Ergebnis: 35:25
  • Sonntag, 15. März 2026, 11:00 Uhr: Deutschland vs. Niederlande - Spiel um Platz 7
  • Sonntag, 15. März 2026, 13:30 Uhr: Schweiz vs. Belgien (exklusiv im Livestream auf Joyn) - Spiel um Platz 5
  • Sonntag, 15. März 2026, 16:00 Uhr: Rumänien vs. Spanien (exklusiv im Livestream auf Joyn) - Spiel um Platz 3
  • Sonntag, 15. März 2026, 18:45 Uhr: Georgien vs. Portugal (exklusiv im Livestream auf Joyn) - Finale

Rugby-EM 2026 heute live: Welches Punktesystem wird verwendet?

  • 4 Punkte bei einem Sieg
  • 2 Punkte bei einem Unentschieden
  • 0 Punkte bei einer Niederlage
  • 1 Bonuspunkt, wenn eine Mannschaft in einem Spiel mindestens drei Versuche mehr erzielt als der Gegner
  • 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit sieben oder weniger Punkten Differenz
  • 1 Bonuspunkt bei einem Grand Slam (Siege in allen Spielen)

Auch interessant: Rugby Six Nations 2026 auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream

Mehr News und Videos
Schottland
News

Rugby Six Nations 2026 heute live auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream

  • 15.03.2026
  • 10:32 Uhr

Rugby-Highlights: Irrer Thriller! England scheitert dramatisch gegen Frankreich

  • Video
  • 04:02 Min
  • Ab 0

Rugby-Highlights: Wie ein Bulldozer! Wales überrollt Italien

  • Video
  • 04:10 Min
  • Ab 0

Rugby-Highlights: Flutschfinger! Schottland patzt böse gegen Irland

  • Video
  • 05:48 Min
  • Ab 0

Rugby-Highlights: England tacklet hart - Italien rennt einfach weiter

  • Video
  • 03:11 Min
  • Ab 0

Rugby-Highlights: Riesen-Patzer! Schottland überrascht Frankreich

  • Video
  • 05:51 Min
  • Ab 0
Rugby Lexikon
News

Rugby Nations Series 2026: Lexikon der wichtigsten Begriffe

  • 07.03.2026
  • 20:35 Uhr
Enttäuscht: Trainer Mark Kuhlmann
News

Deutschland steigt nach Pleite gegen die Schweiz ab

  • 07.03.2026
  • 17:07 Uhr

Rugby-Highlights: Irland nimmt die Underdog-Rolle an

  • Video
  • 05:13 Min
  • Ab 0

Rugby: Das Auf und Ab der Nationalmannschaft

  • Video
  • 02:11 Min
  • Ab 0