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Rugby Six Nations im Livestream auf Joyn

Rugby Six Nations 2026 heute live und kostenlos im TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 13.03.2026
  • 22:49 Uhr
  • ran.de

Die Rugby Six Nations stehen sind im vollen Gange! Wer trifft aufeinander? Wo werden die Spiele übertragen? ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Endlich wieder Rugby! Beim Six Nations treffen einige der besten Teams der Welt aufeinander.

Vom 5. Februar bis zum 14. März wird es insgesamt 15 Matches geben. Mit dabei sind unter anderem die Top-Nationen Irland, Frankreich und England. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hingegen nimmt nicht teil.

Die Partien werden allesamt in Europa ausgetragen. Alle Spiele sind im Free-TV auf ProSieben MAXX  und im Livestream auf Joyn zu sehen. Exklusiv auf Joyn werden zudem die Spiele der U20-Teams übertragen.

Wie der Spielplan aussieht, welche Länder vertreten sind und was es sonst noch zu wissen gibt, fasst ran für euch zusammen.

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Rugby Six Nations live: Was ist das für ein Wettbewerb?

Das Six Nations ist ein jährlich stattfindendes Rugby-Turnier. Am Turnier nehmen traditionell England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales teil. Der Sieger des Turniers gilt als inoffizieller Europameister.

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RECORD DATE NOT STATED 15th November 2025; Twickenham, London, England; Quilter Nations Series Rugby, England versus New Zealand; Ollie Lawrence of England celebrates with their team after scoring ...

Irland vs. Schottland am 14. März ab 15:10 Uhr LIVE und KOSTENLOS verfolgen

Alle Spiele des Rugby Six Nations im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn

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Rugby Six Nations live auf ProSieben MAXX und Joyn: Die Ergebnisse und die nächsten Übertragungen

Six Nations
14.03.2026
15:10
Irland
Irland
Irland
-:-
Schottland
Schottland
Schottland
14.03.2026
17:40
Wales
Wales
Wales
-:-
Italien
Italien
Italien
14.03.2026
21:10
Frankreich
Frankreich
Frankreich
-:-
England
England
England
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Rugby Six Nations live: Wo werden die Spiele übertragen?

Die Spiele des Six Nations werden auf ProSieben MAXX im Free-TV übertragen. Alle Übertragungen können auch im Livestream auf Joyn verfolgt werden.

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Rugby Six Nations U20 heute live im Stream auf Joyn: Die nächsten Übertragungen

Fast zeitgleich mit dem Herren-Six-Nations-Turnier findet auch das U20-Six-Nations statt. Die Spiele des Nachwuchs-Turniers werden ALLE kostenlos im Stream auf Joyn übertragen:

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