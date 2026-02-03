Rugby-EM 2026 live im Joyn-Stream und im Free-TV: Portugal Europameister - Deutschland steigt ab

Die Rugby-EM 2026 ist zu Ende. Wie hat sich Deutschland präsentiert? Wer ist Europameister? ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Bei der Rugby-Europameisterschaft 2026 hatte Deutschland Hoffnungen auf den großen Coup! Am Ende stieg das Team jedoch ab. Mit einem 7:76 gegen die Niederlande verabschiedete man sich dann auch noch mit einer saftigen Pleite im Spiel um Platz sieben. Portugal siegte wenig später knapp im Finale gegen Georgien.

Insgesamt kämpften acht Mannschaften um den Titel. Deutschland traf in Gruppe B auf Belgien, Portugal und Rumänien.

Zwar hatte das Turnier einen hohen sportlichen Stellenwert, trotzdem fehlten die besten Nationen des Kontinents. Frankreich, England, Irland, Schottland, Wales und Italien halten quasi zeitgleich zur EM das Six Nations ab.

ran hat die wichtigsten Informationen zum Turnier und zu den Übertragungen zusammengefasst.