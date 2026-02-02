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Rugby Six Nations im Livestream auf Joyn

Rugby Six Nations 2026 live und kostenlos im TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream - Frankreich gewinnt

  • Aktualisiert: 15.03.2026
  • 23:07 Uhr
  • ran.de

Die Rugby Six Nations sind beendet! Wer hat den Titel gewonnen? Wo wurden die Spiele übertragen? ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Beim Six Nations trafen einige der besten Teams der Welt aufeinander. Am Ende konnte sich Frankreich vor Irland und Schottland durchsetzen.

Vom 5. Februar bis zum 14. März hat es insgesamt 15 Matches geben. Mit dabei waren unter anderem die Top-Nationen Irland, Frankreich und England. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hingegen nahm nicht teil.

Die Partien wurden allesamt in Europa ausgetragen. Alle Spiele waren im Free-TV auf ProSieben MAXX  und im Livestream auf Joyn zu sehen. Exklusiv auf Joyn wurden zudem die Spiele der U20-Teams übertragen.

Wie der Spielplan aussieht, welche Länder vertreten sind und was es sonst noch zu wissen gibt, fasst ran für euch zusammen.

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Rugby Six Nations live: Was ist das für ein Wettbewerb?

Das Six Nations ist ein jährlich stattfindendes Rugby-Turnier. Am Turnier nehmen traditionell England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales teil. Der Sieger des Turniers, also im Jahr 2026 Frankreich, gilt als inoffizieller Europameister.

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Rugby Six Nations live auf ProSieben MAXX und Joyn: Die Ergebnisse

Externer Inhalt

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Six Nations
14.03.2026
15:10
Irland
Irland
Irland
43:21
Beendet
Schottland
Schottland
Schottland
14.03.2026
17:40
Wales
Wales
Wales
31:17
Beendet
Italien
Italien
Italien
14.03.2026
21:10
Frankreich
Frankreich
Frankreich
48:46
Beendet
England
England
England

Rugby Six Nations live: Die Abschluss-Tabelle

  1. Frankreich (21 Punkte)
  2. Irland (19 Punkte)
  3. Schottland (16 Punkte)
  4. Italien (9 Punkte)
  5. England (8 Punkte)
  6. Wales (5 Punkte)
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Rugby Six Nations live: Wo wurden die Spiele übertragen?

Die Spiele des Six Nations wurden auf ProSieben MAXX im Free-TV übertragen. Alle Übertragungen konnten auch im Livestream auf Joyn verfolgt werden.

Fast zeitgleich mit dem Herren-Six-Nations-Turnier fanden auch das U20-Six-Nations statt. Die Spiele des Nachwuchs-Turniers wurden ALLE kostenlos im Stream auf Joyn übertragen:

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