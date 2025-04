Rugbyspieler Chabal hat "keine Erinnerungen" an seine Karriere

Der ehemalige französische Rugbyspieler Sébastien Chabal hat bemerkenswerte Einblicke zu den Spätfolgen seiner aktiven Karriere gegeben. Er habe "keine Erinnerungen" an seine Laufbahn, "ich erinnere mich an keine einzige Sekunde eines Rugbyspiels, das ich gespielt habe", sagte der 47 Jahre alte Ex-Nationalspieler in einem Interview auf dem YouTube-Kanal "Legend": "Ich erinnere mich an keine einzige der 62 Marseillaises (französische Nationalhymne, die Red.), die ich erlebt habe."