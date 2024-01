Ziel Weltserie: 7er-Rugby-Auswahl nimmt nächsten Anlauf

Anzeige

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft wagt einen neuen Angriff auf den ersehnten Aufstieg in die Weltserie. Beim ersten Turnier der Challenger Series in Dubai will sich die Mannschaft des Trainerduos Clemens von Grumbkow und Pablo Feijoo eine gute Ausgangsposition für die zwei weiteren Events erspielen.

Am Freitag spielt das "Wolfpack" zum Auftakt der Vorrundengruppe C zunächst gegen Uganda (10.52 Uhr) und Außenseiter Mexiko (15.36), bevor am Samstag mit Olympia-Teilnehmer Kenia (10.59) der schwerste Gegner auf dem Weg in die Runde der letzten acht wartet. "Das Viertelfinale zu erreichen, ist das erste Ziel", sagte von Grumbkow.

Die ersten beiden Teams und die drei besten Dritten der drei Vierergruppen stehen in der nächsten Runde. "Aus unserer Sicht sticht in diesem Jahr kein Team heraus, das viel besser ist als die anderen", sagte von Grumbkow weiter: "Im Viertelfinale müssen wir abliefern, und dann können wir in den Top-Vier schon wichtige Punkte sammeln für die Gesamtwertung."

Je nach Abschneiden erhalten die Mannschaften Punkte für das Gesamtranking. Nach den Turnieren in Montevideo/Uruguay (8. bis 10. März) und München (18./19. Mai) qualifizieren sich die vier besten Nationen für das Finale in Madrid, wo sie mit den vier schlechtesten Teams der Weltserie um vier Plätze in der höchsten internationalen Spielklasse spielen.

Deutschland hatte in den vergangenen Jahren den erstmaligen Aufstieg mehrere Male nur knapp verpasst. Diesmal soll es endlich klappen. In Form ist die verjüngte Auswahl bereits. Anfang Dezember hatte das deutsche Team ein stark besetztes Vorbereitungsturnier gewonnen - ebenfalls in Dubai.