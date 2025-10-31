ProSieben MAXX und Joyn zeigen Rugby World Cup 2027

ProSieben MAXX bleibt "Home of Rugby". Der Free-TV-Sender und Joyn übertragen erneut die Rugby-Weltmeisterschaft live und exklusiv in Deutschland.

Beim Rugby World Cup 2027 in Australien treten vom 1. Oktober bis 13. November 2027 die besten Mannschaften der Welt an, erstmals in einem erweiterten Format mit 24 Nationalmannschaften und einer Runde der letzten 16. ProSiebenSat.1 zeigt nach Japan 2019 und Frankreich 2023 zum dritten Mal alle 52 Spiele des Rugby World Cup.

Alle Fans können die Gruppenauslosung zur WM, bei der sechs Vierergruppen ermittelt werden, am Mittwoch, 3. Dezember 2025, ab 10:00 Uhr live auf Joyn verfolgen.

ProSiebenSat.1-Sportchef Gernot Bauer: "Rugby findet immer mehr Anhänger in Deutschland, die Community wächst. Die Frauen-WM 2025 in England hat zuletzt bei uns exzellent performt und bemerkenswerte Marktanteile erzielt."