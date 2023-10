Nach WM-Titel: Feiertag für Springboks-Party

Anzeige

Der vierte Weltmeistertitel der Springboks wird mit einem Feiertag zelebriert - aber erst in sechs Wochen. Wie der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa am Montag in einer Fernsehansprache mitteilte, steigt die Party zu Ehren der Rugby-Nationalmannschaft am 15. Dezember. Grund für die verspäteten Feierlichkeiten sind anstehende Schulprüfungen.

"Dieser Sieg ruft zu Recht nach einem Moment der nationalen Feier und der Anerkennung unserer Rugbyspieler und ihrer Leistungen", sagte Ramaphosa: "Aber wir sollten uns alle einig sein, dass wir unseren Schülern Zeit geben sollten, sich auf ihre Prüfungen zu konzentrieren und danach zu feiern." In Südafrika endet das Schuljahr im Dezember, ab Montag laufen die Abschlussprüfungen.

Am Samstag hatten die Springboks in einem dramatischen Endspiel die All Blacks aus Neuseeland mit 12:11 geschlagen und sich mit dem vierten Titel zum alleinigen Rekordweltmeister gekrönt.