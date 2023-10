Rugby-WM - Ein Brüder-Trio fürs Finale? All Blacks setzen auf die Barretts

Anzeige

Die erstarkten All Blacks aus Neuseeland wollen gegen Argentinien mit aller Macht wieder ins WM-Finale - und setzen dabei auf ein Brüder-Trio.

Als Kevin Barrett mal gefragt wurde, was er denn nach seinem Karriereende machen wolle, hielten die meisten seine Antwort für einen schlechten Scherz.

"Ich werde ein paar All Blacks züchten", hatte der begnadete Zweite-Reihe-Stürmer, der selbst nie das legendäre schwarze Trikot der Rugby-Nationalmannschaft Neuseelands tragen durfte, gesagt. Barrett aber meinte es ernst.

Schließlich jagten daheim auf der Milchfarm bereits seine fünf hochtalentierten Söhne - Kane, Beauden, Scott, Blake und Jordie - dem Ei nach. 1999 war das. Und Barrett sollte sein Wort halten.

Beauden (2012), Scott (2016) und Jordie (2017) wurden der Reihe nach für die All Blacks nominiert. Im Juni 2018 standen sie dann als erstes Brüder-Trio der Geschichte für Neuseeland in einem Länderspiel gemeinsam in der Startformation.

Was aber war das Geheimrezept?

"Jede Menge Bio-Milch", flachste Beauden Barrett. Beauden ist der Talentierteste aus der Familie Barrett. Der 32-Jährige gewann 2015 den WM-Titel, 2016 und 2017 wurde er zum Weltspieler des Jahres gewählt. Auch beim sich gerade immer weiter zuspitzenden Turnier in Frankreich ist er eine Schlüsselfigur der "Götter in Schwarz".