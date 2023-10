Anzeige

Bei der Rugby-WM wird den Opfern des Israel-Kriegs sowie eines Messerangriffs mit offenbar islamistischem Hintergrund in Frankreich gedacht.

Bei der Rugby-WM in Frankreich (live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App) soll eigentlich der Sport im Vordergrund stehen. Doch aufgrund der Bluttaten in Israel und im Gastgeberland beginnen alle Viertelfinal-Partien mit einer Schweigeminute.

Damit soll den Opfern des Terrorangriffs der radikalislamischen Palästinenser-Organisation Hamas auf Zivilisten in Israel ebenso gedacht werden wie auch den damit verbundenen Opfern im Gazastreifen. Auch dem 57-jährigen Lehrer, der bei einem offenbar islamistisch motivierten Messerangriff in einer Schule im nordfranzösischen Arras getötet wurde, sowie den drei dabei Verletzten gilt diese Ehrerbietung.

Beim Überfall am Samstag vor einer Woche töteten Hamas-Kämpfer rund 1200 Menschen, verschleppten zudem unzählige weitere. Die Leichen einiger dieser mutmaßlichen Geiseln soll das israelische Militär mittlerweile im Gazastreifen aufgespürt haben.

Der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt droht ein weiteres Mal in ein wochen- oder monatelanges Blutbad auszuarten.

Bei dem Attentäter in Arras handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen 20-Jährigen, der in der nationalen Gefährderkartei registriert gewesen und vom Inlandsgeheimdienst beobachtet worden sein soll. Laut mehreren Zeugen rief der Mann bei seiner Tat am Freitag "Allahu Akbar", also "Gott ist groß".