Beim Saudi Arabia Masters 2025 hat Snooker-Superstar Ronnie O'Sullivan mit einem weiteren Maximum Break seinen Rekord ausgebaut.

Im Halbfinale des Saudi Arabia Masters hat der Engländer Ronnie O'Sullivan gegen seinen Landsmann Chris Wakelin schon im ersten Frame ein weiteres Maximum Break gespielt.

Ein Maximum Break ist der höchstmögliche Punktestand, den ein Spieler in einem einzigen Break (also einer ununterbrochenen Aufnahme ohne Fehler) im Snooker erzielen kann: 147 - also 15-mal Rot, 15-mal Schwarz und dann die sechs Farben im Endspiel.