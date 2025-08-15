Anzeige
Snooker

Saudi Arabia Masters 2025: Ronnie O'Sullivan spielt Maximum Break und baut Rekord aus

  • Aktualisiert: 15.08.2025
  • 20:02 Uhr
  • ran.de

Beim Saudi Arabia Masters 2025 hat Snooker-Superstar Ronnie O'Sullivan mit einem weiteren Maximum Break seinen Rekord ausgebaut.

Im Halbfinale des Saudi Arabia Masters hat der Engländer Ronnie O'Sullivan gegen seinen Landsmann Chris Wakelin schon im ersten Frame ein weiteres Maximum Break gespielt.

Ein Maximum Break ist der höchstmögliche Punktestand, den ein Spieler in einem einzigen Break (also einer ununterbrochenen Aufnahme ohne Fehler) im Snooker erzielen kann: 147 - also 15-mal Rot, 15-mal Schwarz und dann die sechs Farben im Endspiel.

2025 Halo World Snooker Championship Ronnie O Sullivan looks on during the 2025 Halo World Snooker Championship Semi-Final at The Crucible Theatre, Sheffield, England, United Kingdom on 1 May 2025 ...

Snooker-Legende O'Sullivan baute mit seinem 16. Maximum Break seinen eigenen Rekord aus. Kein Spieler erzielte bisher mehr offizielle perfekte Breaks.

O'Sullivan hält Rekord für schnellstes Maximum Break

Der 49-Jährige hält zudem den Rekord für das schnellste Maximum Break der Geschichte. Bei der Weltmeisterschaft 1997 gelang ihm das Kunststück in nur fünf Minuten und acht Sekunden.

Dem Sieger des Saudi Arabia Masters winkt ein Preisgeld in Höhe von 500.000 britischen Pfund. Während O'Sullivan und Wakelin noch um den Einzug ins Endspiel kämpfen, steht mit dem Australier Neil Robertson der erste Finalist bereits fest.

