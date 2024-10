60. Sieg: Zverev löst Pflichtaufgabe beim Auftakt in Wien

Lockerer Start: Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Wien souverän ins Achtelfinale eingezogen. Dem erst 18-jährigen Österreicher Joel Schwärzler - der sein Debüt bei einem ATP-500-Event feierte - ließ der an Position eins gesetzte Hamburger mit 6:2, 6:2 keine Chance und stellte damit seine 2018 aufgestellte Bestmarke von 60 Siegen in einer Saison auf der Tour ein.

"Es war ein gutes Jahr mit Höhen und Tiefen. Ich versuche meinen Rhythmus wieder zu finden und das Jahr stark zu beenden", sagte Zverev im Siegerinterview. Seinen unterlegenen Gegner lobte der 27-Jährige in hohen Tönen: "Er ist ein wunderbarer Spieler und wird eine tolle Karriere haben."

Um einen Rekord aufzustellen, muss sich Zverev in der Runde der letzten 16 entweder gegen Alex Michelsen oder Marcos Giron (beide USA) durchsetzen. Nur der Weltranglistenerste Jannik Sinner (Italien) hat die Marke mit mittlerweile 65 Siegen in dieser Saison schon geknackt.

Zverevs junger Gegner, der in der Weltrangliste auf Platz 347 rangiert, tankte mit dem gewonnenen Aufschlagspiel zum Start der Partie Selbstvertrauen. Dann aber machte Zverev ernst, der erste Satz ging nach einem kraftvollen und konzentrierten Auftritt in 31 Minuten an den Tokio-Olympiasieger.

Zwar blitzte auch danach Schwärzlers Können auf, doch Zverev spulte sein Programm weiter abgeklärt ab. Am Ende tat er sich aber doch noch einmal kurz schwer. Bei 5:1-Führung vergab er drei Matchbälle, nach insgesamt 1:07 Stunden nutzte Zverev aber dann die nächste Chance auf den Sieg bei eigenem Aufschlag.