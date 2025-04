6:0, 6:0: De Minaur sorgt in Monte Carlo für Premiere

Tennisprofi Alex de Minaur hat dem Bulgaren Grigor Dimitrow in Monte Carlo die Höchststrafe verpasst und so für eine Premiere gesorgt. Das 6:0, 6:0 war die erste "Brille" im Viertelfinale eines ATP-Masters. In dem 1990 eingeführten Format hatte es bislang auch in einer späteren Runde noch nie ein solches Ergebnis gegeben.