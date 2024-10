61. Sieg: Zverev stellt Saisonrekord auf

Mit einem persönlichen Rekord ins Viertelfinale von Wien: Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev hatte am Mittwoch beim ATP-Turnier in Österreichs Hauptstadt gleich doppelt Grund zur Freude. Der Hamburger gewann sein Achtelfinale gegen den US-Profi Marcos Giron 6:2, 7:5 und stellte zugleich mit dem 61. Saisonsieg eine Karriere-Bestmarke auf. Zverev verbesserte damit seinen 2018 aufgestellten Rekord von 60 Siegen in einer Saison auf der Tour.

"Es war ein gutes Jahr mit Höhen und Tiefen. Ich versuche meinen Rhythmus wieder zu finden und das Jahr stark zu beenden", hatte Zverev nach seinem Auftaktsieg gegen den österreichischen Teenager Joel Schwärzler erklärt. Das Match gegen Giron, im Ranking als Nummer 48 gleich 45 Positionen hinter dem topgesetzten Deutschland platziert, war ein weiterer Schritt dorthin.

Zverev dominierte den ersten Satz von Beginn an, gab bei eigenem Aufschlag nur einen Punkt ab und machte nach zwei Breaks zum 4:2 und 6:2 nach 25 Minuten alles klar. Im zweiten Durchgang das gleiche Bild: Zverev servierte auf hohem Niveau, allerdings wirkte Giron in seinen Aufschlagspielen nun sicherer. Nach 1:14 Stunden jedoch war das Duell nach dem ersten Matchball beendet.

Im Viertelfinale am Freitag trifft Deutschlands bester Tennisspieler auf den Franzosen Gael Monfils oder den an Nummer sechs gesetzten Italiener Lorenzo Musetti, die sich am Donnerstag gegenüberstehen.

Mit seinen 61 Siegen ist Zverev im Jahr 2024 die Nummer zwei auf der Tour. Nur der Weltranglistenerste Jannik Sinner (Italien) steht mit mittlerweile 65 Siegen in dieser Saison noch besser da.