Acht Breakbälle vergeben: Struff in Paris ausgeschieden

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Masters in Paris den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der Davis-Cup-Spieler vergab am Mittwoch in der zweiten Runde gegen den Franzosen Arthur Fils im ersten Satz gleich acht Breakchancen und musste sich letztlich mit 3:6, 4:6 geschlagen geben. Fils verwandelte nach 1:33 Stunden seinen ersten Matchball mit einem Ass.

Struff verlor gleich sein erstes Aufschlagspiel, hatte in der Folge aber sowohl bei Fils' drittem als auch viertem Service je vier Möglichkeiten, um zurück ins Spiel zu finden. Doch sein 20 Jahre alter Gegner spielte gerade unter Druck zeitweise groß auf. Der vom Pariser Publikum frenetisch angefeuerte Lokalmatador brachte das Match im zweiten Durchgang nach einem erneut frühen Break cool über die Bühne. Struff unterliefen insgesamt zu viele einfache Fehler.

Der Warsteiner hatte durch ein 6:4, 6:2 gegen den Olympiadritten Lorenzo Musetti, der in der Vorwoche beim Turnier in Wien wie bereits bei den Olympischen Spielen Alexander Zverev ausgeschaltet hatte, die zweite Runde erreicht. In der vergangenen Woche war Struff in der österreichischen Hauptstadt an seiner Auftakthürde Alex de Minaur (Australien) in drei Sätzen gescheitert.

Fils könnte es im Achtelfinale mit Zverev zu tun bekommen. Der Hamburger besaß in Frankreichs Hauptstadt in der ersten Runde ein Freilos, erster Gegner für den Tokio-Olympiasieger in Runde zwei ist am Mittwochabend der Niederländer Tallon Griekspoor.