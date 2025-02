Alcaraz gewinnt enges Rotterdam-Finale

Der spanische Tennisstar Carlos Alcaraz hat seine beeindruckende Sammlung mit einem weiteren Premierentitel erweitert. Der 21-Jährige gewann in Rotterdam das Finale gegen den Australier Alex de Minaur nach einem harten Stück Arbeit 6:4, 3:6, 6:2 und damit erstmals in seiner Karriere ein Hallenturnier. Der Erfolg brachte ihm 449.160 Euro Preisgeld.

Für Alcaraz war es bereits der 17. Titel, durch den er am Montag in der Weltrangliste wieder näher an Alexander Zverev auf Platz zwei heranrückt. Auch für de Minaur (25) war es trotz der Niederlage eine erfolgreiche Woche. Er klettert im Ranking auf Rang sechs und egalisiert damit seine beste Karriere-Platzierung.

Gegen Alcaraz spielte de Minaur, der im Viertelfinale Lucky Loser Daniel Altmaier (Kempen) aus dem Turnier geworfen hatte und bis zum Finale ohne Satzverlust blieb, über weite Strecken auf Augenhöhe und verkaufte sich teuer. Alcaraz bewies derweil, wie vielseitig er ist. Majortitel hat er bereits auf allen Belägen gewonnen, nur noch der Triumph bei den Australian Open fehlt ihm zum Karriere-Grand-Slam.

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner hatte seinen Start in Rotterdam nach seinem Erfolg bei den Australian Open abgesagt. Der Italiener habe sich noch nicht genügend erholt gehabt.