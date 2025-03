Alcaraz in Miami früh ausgeschieden

Titelanwärter Carlos Alcaraz ist beim ATP-Masters in Miami bereits an der Auftakthürde gescheitert. Der Spanier, in Florida an Position zwei gesetzt, unterlag in seinem Zweitrundenmatch dem belgischen Routinier David Goffin 7:5, 4:6, 3:6 - und übte anschließend Selbstkritik. "Das war generell ein niedriges Niveau von mir, ich habe nicht gut gespielt", sagte Alcaraz, der zudem über "schwere Beine" klagte.