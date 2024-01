Altmaier chancenlos gegen Dimitrow - Struff-Aus in Hongkong

Anzeige

Tennisprofi Daniel Altmaier hat das Viertelfinale des ATP-Turniers in Brisbane klar verpasst. Der 25-Jährige aus Kempen war gegen den an Position zwei gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow chancenlos und verlor sein Achtelfinale in nur 67 Minuten mit 1:6, 2:6.

Damit sind in Brisbane keine Deutschen mehr im Turnier. Zuvor war bereits Yannick Hanfmann (Karlsruhe) durch eine knappe Dreisatz-Niederlage gegen den Australier James Duckworth im Achtelfinale ausgeschieden.

Auch Jan-Lennard Struff kassierte in Vorbereitung auf die Australian Open (14. bis 28. Januar) am Donnerstag einen Rückschlag. Der an Position fünf gesetzte Warsteiner scheiterte im Achtelfinale in Hongkong nach einer umkämpften Partie am Österreicher Sebastian Ofner mit 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:7 (2:7).