Altmaier erreicht zweite Runde von Acapulco

Tennisprofi Daniel Altmaier hat das Achtelfinale beim ATP-Turnier im mexikanischen Acapulco erreicht. Der 26-Jährige aus Kempen bezwang in seiner Auftaktpartie den Serben Miomir Kecmanovic mit 4:6, 6:4, 6:3 und bestätigte seine gute Form aus den vergangenen Wochen. In Rotterdam und Marseille hatte der Weltranglisten-76. zuletzt jeweils das Viertelfinale erreicht.

In der Runde der letzten 16 trifft Altmaier bei dem Hartplatzturnier nun auf den an Position acht gesetzten Tschechen Tomas Machac.

Nach verlorenem ersten Satz bewies Altmaier Kämpferqualitäten: Anfangs des zweiten Durchgangs kassierte er zwar erneut ein Break, er nahm aber dann seinem Gegner ebenfalls umgehend den Aufschlag ab. Insgesamt servierte Altmaier stark, 15 Asse gelangen ihm, nach 2:12 Stunden Spielzeit verwandelte er seinen ersten Matchball.

Auch Topstar Alexander Zverev ist in Acapulco am Start. Der topgesetzte Weltranglistenzweite aus Hamburg trifft in seiner Auftaktpartie auf den Italiener Matteo Arnaldi. In Mexiko will sich Zverev nach eher enttäuschenden Auftritten in Buenos Aires und Rio de Janeiro Schwung für das erste Masters des Jahres in Indian Wells holen.