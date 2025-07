Altmaier im Achtelfinale von Los Cabos

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier im mexikanischen Los Cabos nach einem Fehlstart das Achtelfinale erreicht. Der an Nummer fünf gesetzte Kempener lag gegen den Amerikaner Mitchell Krueger bereits mit 2:4 und 30:40 zurück, gewann letztlich aber souverän 6:4, 6:3. Nächster Gegner bei der Hartplatz-Veranstaltung ist Tristan Schoolkate aus Australien.

Altmaier, der zuletzt in Wimbledon in der ersten Runde in drei Sätzen am Kanadier Gabriel Diallo gescheitert war, ist der einzige deutsche Teilnehmer in Los Cabos.