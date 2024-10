ATP: Altmaier verpasst Viertelfinale von Antwerpen

Tennisprofi Daniel Altmaier muss weiter auf seinen nächsten Viertelfinaleinzug auf der ATP-Tour warten. Über neun Monate nach seinem letzten Sprung unter die letzten Acht verlor der 26 Jahre alte Kempener am Donnerstag in Antwerpen sein Achtelfinale gegen den an Nummer fünf gesetzten Tschechen Jiri Lehecka glatt 4:6, 3:6.

Gegen das Aufschlagsspiel des favorisierten Lehecka fand Altmaier kein Mittel, nach nur etwas über einer Stunde Spielzeit nutzte der Tscheche den ersten Matchball. Altmaier hatte Anfang Januar in Auckland/Neuseeland zuletzt ein Viertelfinale auf der Tour erreicht, dort war er jedoch am Franzosen Arthur Fils gescheitert. Die Achtelfinalteilnahme in Antwerpen war seine erste seit dem Turnier in Acapulco/Mexiko Ende Februar.