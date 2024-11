ATP-Tour: Altmaier und Struff erfolgreich

Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff haben ihre Auftaktduelle bei den ATP-Turnieren in Belgrad und Metz gewonnen. Altmaier setzte sich in der serbischen Hauptstadt am Montag in seinem Erstrundenduell mit 7:6 (7:1), 6:3 gegen den an Position acht gesetzten Italiener Luciano Darderi durch. Den nächsten Gegner des Davis-Cup-Spielers ermitteln Miomir Kecmanovic (Serbien) und Christopher O'Connell (Australien).