ATP-Turnier in Sofia: Marterer scheitert in Runde eins

Tennisprofi Maximilian Marterer ist beim ATP-Turnier in Sofia bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 28 Jahre alte Nürnberger scheiterte zum Auftakt des Hartplatz-Events 3:6, 2:6 an Jack Draper. Im Achtelfinale wartet der topgesetzte Italiener Lorenzo Musetti auf den Briten.

Marterer hatte vor gut zwei Wochen das Halbfinale in Antwerpen erreicht und war auch deshalb am Montag in die Top-100 zurückgekehrt. Gegen Draper gab der Deutsche in beiden Sätzen jeweils das dritte Aufschlagspiel ab und verpasste sein nächstes Erfolgserlebnis nach nur einer Stunde und acht Minuten deutlich.

Jan-Lennard Struff greift am Mittwoch gegen den Briten Billy Harris ins Turnier ein. Der Warsteiner ist in der bulgarischen Hauptstadt an Nummer drei gesetzt. Olympiasieger Alexander Zverev hatte die Teilnahme nach seiner vorzeitigen Qualifikation für die ATP-Finals zurückgezogen.