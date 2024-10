Bach würdigt "Legende" Nadal: "Ein großer Champion"

Auch IOC-Präsident Thomas Bach hat den zweimaligen Tennis-Olympiasieger Rafael Nadal nach dessen Rücktrittsankündigung gewürdigt. "Du bist eine Legende. Ein wahrer Olympionike und ein großer Champion, der die Kraft des Sports versteht, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen", sagte Bach am Donnerstag. "Was auch immer du als nächstes tust, ich bin mir sicher, du wirst alles geben - so wie du es während deiner Karriere getan hast. Hut ab, chapeau!"

Zuvor hatte Nadal in einem bewegenden Video angekündigt, seine Karriereende im November zu beenden - mit einem Heimspiel. Die Davis-Cup-Finalrunde im November in Malaga wird das letzte Turnier des 22-maligen Grand-Slam-Siegers sein. Zuletzt hatte der 38-Jährige immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen gehabt.

Hinter Nadal, der alleine in Roland Garros 14-mal triumphiert hatte, liegt auch eine erfolgreiche olympische Karriere. 2008 hatte er in Peking im Einzel gewonnen, 2016 holte er in Rio de Janeiro im Doppel Gold. Dazu trug er bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Paris in diesem Sommer als einer der letzten das olympische Feuer.