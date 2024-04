Berrettini triumphiert in Marrakesch

Anzeige

Der frühere Wimbledonfinalist Matteo Berrettini hat nach langer Verletzungspause einen emotionalen Sieg gefeiert. Der Italiener, mittlerweile nur noch 135. der Weltrangliste, triumphierte beim ATP-Turnier in Marrakesch, im Finale bezwang er den Spanier Roberto Carballes mit 7:5, 6:2 und holte seinen achten Titel auf der Tour.

Berrettini hatte bei den US Open im August 2023 eine Knöchelverletzung erlitten und musste danach lange pausieren. Erst Mitte März kehrte er auf die Tour zurück, beim Masters in Miami verlor er jedoch bereits in der ersten Runde gegen den Briten Andy Murray.