Für das ATP-Turnier in München wurde die erste Wildcard an den früheren Grand-Slam-Sieger Dominic Thiem vergeben. Mit Jan-Lennard Struff hat ein weiterer Top-Spieler schon zugesagt.

Das Teilnehmerfeld für die BMW Open 2024 in München (13. bis 21. April 2024 im kostenlosen Livestream auf ran.de) nimmt Formen an.

Mit dem früheren Finalisten Jan-Lennard Struff hat ein deutscher Topspieler seine Zusage zur Teilnahme beim Turnier am Münchner Aumeister gegeben. Ebenfalls bereits fest steht die Teilnahme von Deutschlands Nummer 1, Alexander Zverev, sowie jene des dänischen Titelverteidigers Holger Rune.

"Es freut uns sehr, frühzeitig die deutsche Nummer eins und zwei für das Turnier gewonnen zu haben“, wird Turnierdirektor Patrik Kühnen in der Pressemitteilung zitiert.

Zudem wurde bekanntgegeben, dass der österreichische Topstar Dominic Thiem eine Wildcard für das Turnier im April in München erhält.

"Ich kann es nicht erwarten, wieder in München zu spielen und freue mich auf die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort", erklärte Thiem, der in der Vergangenheit in der bayerischen Landeshauptstadt ebenfalls schon im Finale stand.

Ab 2025 wird das ATP-Turnier in München in die 500er-Klasse aufsteigen, in diesem Jahr gehört es noch zur 250er-Klasse.