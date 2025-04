Das deutsche Tennis-Märchen bei den BMW Open in München (live auf Joyn, ran.de und in der ran-App) endete für den 17-jährigen Diego Dedura-Palamero im Achtelfinale.

Als Diego Dedura-Palomero feierte er seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour, als Diego Dedura kassierte die deutsche Tennis-Hoffnung die erste Niederlage.

Der 17 Jahre alte Berliner unterlag beim Turnier in München im Achtelfinale dem Belgier Zizou Bergs trotz tapferer Gegenwehr 1:6, 1:6 - wurde vom Publikum am Ende seiner bis dahin so wunderbaren Reise bei den BMW Open aber trotzdem begeistert beklatscht.

Damit ist von den zunächst sechs Deutschen nur noch Alexander Zverev im Turnier: Der topgesetzte Hamburger trifft im Viertelfinale am Freitag auf Tallon Griekspoor aus den Niederlanden.

Dedura war im Gegensatz zu seinem Auftaktmatch über weite Strecken chancenlos. Die bisherige Nummer 549 der Weltrangliste, als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht, wehrte sich tapfer, war aber vom hohen Tempo und den druckvollen Schlägen des 50. im ATP-Ranking oft überfordert.