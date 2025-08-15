Cincinnati: Alcaraz möglicher Halbfinal-Gegner von Zverev

Carlos Alcaraz hat das Halbfinale des ATP-Turniers in Cincinnati erreicht und ist dort der potenzielle Gegner von Alexander Zverev. Der Weltranglistenzweite aus Spanien setzte sich mit 6:3, 4:6, 7:5 gegen den Russen Andrej Rublew durch. Das deutsche Tennis-Ass spielt in der Nacht auf Samstag gegen Ben Shelton (USA) um den Einzug in die Runde der letzten Vier.

Gewinnt der Hamburger sein Viertelfinale, kommt es zum ersten Duell mit dem Topstar in diesem Jahr. Zuletzt hatten sich beide bei den ATP-Finals im November 2024 duelliert, damals war Zverev als Sieger vom Platz gegangen. Beim Vorjahresturnier in Cincinnati war der Spanier bereits in der 2. Runde gescheitert. Zverev kam ins Halbfinale und verlor dort gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner.