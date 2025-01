Dämpfer vor Australian Open: Djokovic scheitert in Brisbane

Herber Rückschlag kurz vor den Australian Open: Melbourne-Rekordsieger Novak Djokovic (zehn Titel) hat beim ATP-Turnier in Brisbane eine völlig überraschende Pleite kassiert. Im Viertelfinale verlor der 37 Jahre alte Tennisstar mit 6:7 (6:8), 3:6 gegen den Weltranglisten-293. Reilly Opelka aus den USA.

Djokovic, der ab dieser Saison von Andy Murray trainiert wird, hatte sich in Brisbane zuvor durchaus in guter Form präsentiert - fand gegen den Aufschlagspezialisten Opelka aber nicht zu seinem Spiel. Ab 12. Januar will der Serbe bei den Australian Open nach seinem insgesamt 25. Grand-Slam-Titel greifen und seinen Rekord in dieser Kategorie ausbauen.

Opelka, einstiger Top-20-Spieler, hatte in den vergangenen Jahren mit heftigen Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt und 2023 nur ein einziges Match auf der Tour absolviert. Der 27-Jährige trifft im Halbfinale nun auf den französischen Youngster Giovanni Mpetshi Perricard (21).

"Er ist der größte Spieler aller Zeiten", sagte Opelka über Djokovic: Aber die Wahrheit ist, dass wir nichts zu verlieren haben, wenn wir gegen ihn antreten. Am Ende spielt man freier und geht mehr Risiken ein, weil das die einzige Chance ist ihn zu schlagen."