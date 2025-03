Das Warten geht weiter: Djokovic bleibt bei 99 Titeln

Novak Djokovic (37) wartet nach der Finalniederlage in Miami gegen den tschechischen Teenager Jakub Mensik (6:7, 6:7) weiter auf die Aufnahme in den exklusiven Kreis der Spieler mit 100 Titeln auf der Profitour. Dem gehören bislang nur Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103) an. Djokovic (Serbien) holte seinen 99. und bislang letzten Turniersieg bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.